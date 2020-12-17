Мане после победы над «Тоттенхэмом» отметил важность единства команды

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что команда заслужила победу над «Тоттенхэмом» в 13-м туре чемпионата Англии (2:1). По его словам, главное — оставаться командой.

— Важна команда. У нас были трудные несколько недель, но такое может случиться в футболе, — цитирует BBC Мане. — Мы все идем в одном направлении. Заслужили победу, так как контролировали игру от начала до конца.