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Мане после победы над «Тоттенхэмом» отметил важность единства команды

01:27

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане считает, что команда заслужила победу над «Тоттенхэмом» в 13-м туре чемпионата Англии (2:1). По его словам, главное — оставаться командой.

— Важна команда. У нас были трудные несколько недель, но такое может случиться в футболе, — цитирует BBC Мане. — Мы все идем в одном направлении. Заслужили победу, так как контролировали игру от начала до конца.

Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур

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