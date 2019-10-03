Манджукич и Уилсон входят в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

В зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» намерен укрепить линию нападения. Английский клуб проявляет интерес к форвадам Марио Манджукичу («Ювентус») и Каллуму Уилсону («Борнмут»), утверждает Sky Sports.

33-летний хорват был близок к переходу в «Аль-Райан», но трансфер сорвался. В этом сезоне Манджукич не играл за «Ювентус» и зимой может покинуть туринский клуб по согласованию с руководством.

27-летний Уилсон в нынешнем сезоне сыграл в 7 матчах АПЛ, в которых забил 5 мячей.

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