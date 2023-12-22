«Манчестер Юнайтед» зимой сможет арендовать только двух игроков из-за ФФП

Стало известно, сколько игроков зимой сможет подписать «Манчестер Юнайтед», чтобы не нарушить ФФП.

По данным The Athletic, две аренды — максимальное усиление, на которое «МЮ» может рассчитывать. В клубе считают, что хорошо усилили команду практически в каждой зоне, и видят в купленных игроках долгосрочную перспективу.

Сообщается, что после всех летних трансферов «МЮ» оказался на грани нарушения финансовых правил АПЛ и УЕФА, поэтому зимой сможет взять лишь двоих игроков в аренду.

Летом 2023 года «красные дьяволы» потратили 207 миллионов евро. У «МЮ» были три дорогие покупки: Расмус Хойлунн (75 миллионов), Мэйсон Маунт (64 миллиона) и Андре Онана (52 миллиона).