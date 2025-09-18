«Манчестер Юнайтед» зимой может купить Рубена Невеша у «Аль-Хиляля» за 20 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Аль-Хиляля» Рубену Невешу, сообщает Caught Offside.

По данным источника, главный тренер «МЮ» Рубен Аморим высоко оценивает футбольные качества 28-летнего игрока. Саудовский клуб готов продать Невеша в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Невеш сыграл три матча и забил один гол. Его контракт с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2026 года.