«Манчестер Юнайтед» заплатит за Шешко 85 миллионов евро

Форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы подписали все документы по трансферу 22-летнего словенца. Стоимость трансфера составит 85 миллионов евро. Игрок уже прошел медобследование.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.