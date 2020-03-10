«Манчестер Юнайтед» заплатит 70 миллионов фунтов за Грилиша

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» предложит «Астон Вилле» за полузащитника Джека Грилиша.

Как сообщает издание Goal.com, «красные дьяволы» готовы заплатить за 24-летнего англичанина 70 миллионов фунтов. По информации источника, «МЮ» намерен серьезно вложиться в трансфер, учитывая нынешние возможности футболиста и его потенциал.

В сезоне-2019/20 Грилиш отличился 9 голами и 8 результативными передачами в 31 матче за «Астон Виллу». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 34,2 миллиона фунтов.