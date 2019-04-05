"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансферах Санчо и Хадсон-Одои

Руководство "Манчестер Юнайтед" и главный тренер Уле Гуннар Сульшер составили список летних трансферных целей.

Сульшер выразил желание строить команду вокруг молодых игроков с английским паспортом, как это ранее делал Алекс Фергюсон, сообщает The Times. Руководство "красных дьяволов" попытается приобрести вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку и хавбека "Боруссии" Джейдона Санчо.

Также английский клуб следит за полузащитником "Атлетико" Саулем и игроком обороны "Реала" Рафаэлем Вараном.

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов расстаться с шестью футболистами.

Все о чемпионате Англии – здесь