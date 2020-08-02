«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Шмайхеле

Вратарь «Лестера» Каспер Шмайхель может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun. Руководство манкунианцев недовольно игрой Давида де Хеа. В перспективе «Красные дьяволы» надеются на Дина Хендерсона, который на правах аренды выступает за «Шеффилд Юнайтед».

Ранее за «Манчестер Юнайтед» выступал Петер Шмайхель — отец Каспера. Соглашение голкипера с «Лестером» рассчитано до лета 2023 года. Предполагается, что его трансфер обойдется «Манчестер Юнайтед» значительно дешевле, чем переход Яна Облака из «Атлетико».

На счету 33-летнего датчанина в текущем сезоне 44 матча, в которых он пропустил 49 голов и 14 раз сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 9,5 миллиона евро.