«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Байера» Фримпонга

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Байера» Джереми Фримпонга, сообщает Sky Sport Germany.

«Юнайтед» очень хочет заполучить 21-летнего Фримпонга в январе и уже запланировал переговоры, когда футболист вернется из расположения сборной Нидерландов с ЧМ в Катаре.

«Красные дьяволы» рассматривает Фримпонга, который является выпускником академии «Манчестер Сити», на замену Аарону Ван-Биссаке, который доступен для аренды в январе.

Контракт Фримпонга с «Байером» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.