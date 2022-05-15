«Манчестер Юнайтед» взял паузу в переговорах по контракту с Люком Шоу

«Манчестер Юнайтед» взял паузу в переговорах по новому контракту с защитником Люком Шоу, сообщает The Telegraph.

Руководство клуба хочет дождаться, чтобы новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг провел личную встречу с игроком.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» предлагает Шоу новый контракт до 2026 года. Зарплата игрока может составить 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2014 года, в сезоне-2021/22 игрок провел за команду 27 матчей и сделал 5 результативных передач.

Нынешний контракт защитника с «красными дьяволами» действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на год.