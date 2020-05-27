«Манчестер Юнайтед» взял кредит на 140 миллионов фунтов, сообщает Manchester Evening News. Предположительное назначение средств — трансферы.

На прошлой неделе манкунианцы опубликовали финансовый отчет, согласно которому за последний год долг клуба вырос более чем втрое — до 429,1 миллиона фунтов. «Манчестер Юнайтед» одолжил 140 миллионов из тех 150, на которые клубу была открыта кредитная линия до апреля 2025 года.

Деньги помогут стабилизировать финансовое положение клуба, который остался без доходов с матчей, и спланировать бюджет на ближайшее трансферное окно. Среди целей: Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия»), Джек Грилиш («Астон Вилла) и Мусса Дембеле («Лион»).