«Манчестер Юнайтед» выплатит Сульшеру 10 миллионов евро в качестве неустойки
«Манчестер Юнайтед» выплатит Уле Гуннару Сульшеру 10 миллионов евро в качестве неустойки, сообщает журналист Николо Скира.
Сегодня, 21 ноября «красные дьяволы» отправили 48-летнего норвежца в отставку с поста главного тренера команды.
Ole Gunnar #Solskjaer will receive € 10M from #ManchesterUnited after his sacking for the termination of the contract. #transfers #MUFC #mutd— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 21, 2021
Сульшер возглавлял «МЮ» с декабря 2018 года. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате Англии-2019/20, а также вышла в финал Лиги Европы-2020/21.
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