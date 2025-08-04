«Манчестер Юнайтед» выиграл Летнюю серию АПЛ

«Манчестер Юнайтед» стал победителем Летней серии АПЛ, которая проходила в США.

В турнире принимали участие «МЮ», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Борнмут». Манкунианцы с 7 очками заняли первое место, на второй строчке «Вест Хэм», замкнул тройку «Борнмут».

В следующем товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» 9 августа сыграет с «Фиорентиной»