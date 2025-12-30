«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче 19-го тура английской премьер-лиги во вторник, 30 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.15 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча 19-го тура английской премьер-лиги

С основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 19-й тур.

30 декабря 2025, 23:15. Олд Траффорд (Манчестер)

В 18 матчах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков, «Вулверхэмптон» — 2 очка. Предыдущая встреча команд состоялась 8 декабря и завершилась победой манкунианцев со счетом 4:1.