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30 декабря 2025, 20:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче 19-го тура английской премьер-лиги во вторник, 30 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.15 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча 19-го тура английской премьер-лиги

С основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 19-й тур.
30 декабря 2025, 23:15. Олд Траффорд (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Вулверхэмптон

В 18 матчах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков, «Вулверхэмптон» — 2 очка. Предыдущая встреча команд состоялась 8 декабря и завершилась победой манкунианцев со счетом 4:1.

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ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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