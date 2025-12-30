«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в чемпионате Англии
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в матче 19-го тура английской премьер-лиги во вторник, 30 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.15 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча 19-го тура английской премьер-лиги
С основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».
В 18 матчах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков, «Вулверхэмптон» — 2 очка. Предыдущая встреча команд состоялась 8 декабря и завершилась победой манкунианцев со счетом 4:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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