Гол Рэшфорда на 94-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный мяч на 4-й добавленной к основному времени минуте забил Маркус Рэшфорд. Команда Уле Гуннара Сульшера продлила беспроигрышную серию.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет на 12-й строчке.

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16-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 90+3.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Алекс Теллес (Шоу, 46), Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 90+5), Кавани, Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 64).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Саисс, Аит Нури, Килман, Хувер, Жоау Моутинью, Невеш, Витинья (Поденсе, 55), Траоре, Педру Нету (Силва, 68).

Предупреждения: Рэшфорд, 50. Руй Патрисиу, 73.

Судья: Мосс.

29 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».