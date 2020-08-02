«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за защитника «Монако» Бадьяшиля

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении центрального защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. Клуб уже начал переговоры о трансфере 19-летнего игрока, сообщает Get French Football News.

Помимо «МЮ», на Бадьяшиля также претендуют «Байер» и мадридский «Реал». Немецкую команду считают фаворитом в борьбе за защитника.

Контракт француза рассчитан до 30 июня 2024 года. «Монако» хочет получить с продажи игрока не менее 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бадьяшиль принял участие в 16 матчах Лиги 1, двух встречах Кубка Франции и еще двух играх Кубка французской лиги.