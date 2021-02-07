«Манчестер Юнайтед» впервые с 2010 года не смог выиграть домашний матч АПЛ, ведя перед перерывом со счетом 2:0

«Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 3:3.

Манкунианцы во второй раз в истории АПЛ не смогли добиться победы в домашнем матче, ведя к перерыву со счетом 2:0. В октябре 2010 года «МЮ» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (2:2).

«МЮ» набрал 45 очков и занимает второе место. У лидирующего «Манчестер Сити» 47 очков при двух матчах в запасе. «Эвертон» имеет 37 очков и идет шестым.