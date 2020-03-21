«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Годину

«Манчестер Юнайтед» вновь обратил внимание на защитника «Интера» Диего Година. Руководство «нерадзурри» готово отпустить 34-летнего уругвайца из команды, несмотря на то, что тот проводит свой первый сезон в Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Годин перешел в «Интер» летом 2019 года на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2022 года. В сезоне-2019/20 уругваец провел 25 матчей за «нерадзурри», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.