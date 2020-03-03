«Манчестер Юнайтед» вновь отдаст Хендерсона в аренду «Шеффилду»

«Манчестер Юнайтед» планирует отдать голкипера Дина Хендерсона в аренду «Шеффилду» на сезон-2020/21, сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» считает позиции основного вратаря команды, Давида де Хеа, непоколебимыми, несмотря на недавнюю ошибку испанца в матче с «Эвертоном», которая привела к ничейному исходу встречи. Тренерский штаб пока не собирается давать шансов 22-летнему Хендерсону, который является воспитанником «МЮ».

Англичанин выступает за «Шеффилд» на правах аренды с лета 2018 года. По информации британских СМИ, игрой Хендерсона впечатлен главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который планирует включить вратаря в заявку на чемпионат Европы-2020.

В сезоне-2019/20 Хендерсон провел за «Шеффилд» 28 матчей и пропустил 23 мяча. На счету 22-летнего голкипера 10 встреч «на ноль». После 28 туров чемпионата Англии-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» занимает 8-е место в турнирной таблице с отставанием в 5 очков от зоны Лиги чемпионов, однако у «клинков» есть матч в запасе.