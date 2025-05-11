Футбол
11 мая, 18:16

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», «Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас»

Камила Абдурахманова
корреспондент
«Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) 11 мая.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Хэму» в 36-м туре АПЛ — 0:2.

У гостей голы забили Томаш Соучек и Джаррод Боуэн.

В другом матче «Кристал Пэлас» в гостях обыграл «Тоттенхэм» — 2:0.

Дубль оформил Эберечи Эзе.

В игре «Ноттигем Форест» — «Лестер» команды не смогли выявить победителя — 2:2.

У хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт и Крис Вуд. У гостей голы на счету Конора Коуди и Факундо Буонанотте.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место с 39 очками. «Вест Хэм» опережает его на одну строчку и одно очко — у команды 40 очков и 15-е место.

«Ноттингем» располагается на 7-й строчке (62), «Лестер» на 19-м месте (22). «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (49), «Тоттенхэм» на 17-й строчке (38).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая, 16:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:2
Вест Хэм
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая, 16:15. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Лестер
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая, 16:15. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:2
Кристал Пэлас
  • 4rfv5tgb

    Робин гуды что-то сдулись в концовке

    11.05.2025

  • 4rfv5tgb

    МЮ и ТХ уже начали экономить силы на финал ЛЕ

    11.05.2025

  • Archon

    У МЮ худший сезон с 1973\74 гг.,т.е. за 51 год. Тогда вылетали во второй дивизион.

    11.05.2025

  • hant64

    Вот они, финалисты Лиги Европы - во всей своей "красе")).

    11.05.2025

  • hottie

    Прикольно будет кому-то из этих клубов с 16го или 17го места в АПЛ попасть на след год в ЛЧ за счет победы в ЛЕ.

    11.05.2025

  • Секир-башка

    Я таких сезонов у Юнайтед с начанала 90-х припомнить не могу.

    11.05.2025

  • TORO

    "Лесники" лошары - команда без яиц! :rage:

    11.05.2025

