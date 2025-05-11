«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», «Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Хэму» в 36-м туре АПЛ — 0:2.

У гостей голы забили Томаш Соучек и Джаррод Боуэн.

В другом матче «Кристал Пэлас» в гостях обыграл «Тоттенхэм» — 2:0.

Дубль оформил Эберечи Эзе.

В игре «Ноттигем Форест» — «Лестер» команды не смогли выявить победителя — 2:2.

У хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт и Крис Вуд. У гостей голы на счету Конора Коуди и Факундо Буонанотте.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место с 39 очками. «Вест Хэм» опережает его на одну строчку и одно очко — у команды 40 очков и 15-е место.

«Ноттингем» располагается на 7-й строчке (62), «Лестер» на 19-м месте (22). «Кристал Пэлас» занимает 12-е место (49), «Тоттенхэм» на 17-й строчке (38).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая, 16:15. Old Trafford (Манчестер)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая, 16:15. City Ground (Ноттингем)