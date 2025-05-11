«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 36-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 11 мая. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» : трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)



Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая, 16:15. Old Trafford (Манчестер)

По итогам 35-ти туров АПЛ красные набрали 39 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона с 37 баллами располагается на 17-й строчке премьер-лиги.

