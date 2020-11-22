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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич» благодаря голу Фернандеша

00:53
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«Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Вест Бромвич» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Бруну Фернандеша, который реализовал пенальти.

После этого матча «МЮ» с 13 очками расположился на 9-м месте в турнирной таблице, «Вест Бромвич» с 3 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 1:0 (0:0)

Гол: Бруну Фернандеш, 56 — с пенальти.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Алекс Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мата (Кавани, 63), Матич, Фред (Мактоминэй, 84), Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (ван де Бек, 79).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Иванович (Кровинович, 79), Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Сойерс, Галлахер, Перейра, Грант (Робсон-Кану, 62), Диангана (Робинсон, 62).

Предупреждения: Галлахер, 76. Кавани, 90+1.

Судья: Кут (Англия).

21 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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