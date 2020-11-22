«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич» благодаря голу Фернандеша
«Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Вест Бромвич» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Бруну Фернандеша, который реализовал пенальти.
После этого матча «МЮ» с 13 очками расположился на 9-м месте в турнирной таблице, «Вест Бромвич» с 3 очками — на 18-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 1:0 (0:0)
Гол: Бруну Фернандеш, 56 — с пенальти.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Алекс Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мата (Кавани, 63), Матич, Фред (Мактоминэй, 84), Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (ван де Бек, 79).
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Иванович (Кровинович, 79), Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Сойерс, Галлахер, Перейра, Грант (Робсон-Кану, 62), Диангана (Робинсон, 62).
Предупреждения: Галлахер, 76. Кавани, 90+1.
Судья: Кут (Англия).
21 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю