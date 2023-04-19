«Манчестер Юнайтед» вернулся к переговорам о продлении контракта с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» близок к заключению нового соглашения с голкипером команды Давидом де Хеа, сообщает журналист Роб Доусон.

По информации источника, в новом соглашении зарплата футболиста уменьшится, но будут прописаны бонусы.

Испанец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Его действующее соглашение с английской командой рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне он сыграл за «красных дьяволов» 45 матчей и 20 раз оставил свои ворота нетронутыми.