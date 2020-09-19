«Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Кристал Пэлас». Заа оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» проводил первый матч в сезоне. И на своем поле команда уступила «Кристал Пэлас» — 1:3.

В составе победителей дубль сделал нападающий Вильфрид Заа. У «МЮ» дебютный гол забил новичок команды Донни ван де Бек.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории начал чемпионат АПЛ с двух побед подряд.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:3 (0:1)

Голы: Таунсенд, 7 (0:1). Заа, 74 — с пенальти (0:2). ван де Бек, 80 (1:2). Заа, 85 (1:3).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса (Игало, 81), Погба (ван де Бек, 67), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Марсьяль, Рэшфорд, Джеймс (Гринвуд, 46).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Макартур, Маккарти (Миливоевич, 87), Куяте, Шлупп (Эзе, 75), Таунсенд, Айю (Батшуайи, 81), Заа.

Предупреждения: Уорд, 55. Фосу-Менса, 58. Магуайр, 64.

Судья: Аткинсон (Англия).

19 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».