"Манчестер Юнайтед" уступил "Арсеналу" и потерпел первое поражение в Англии при Сульшере

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Арсеналу" в матче 30-го тура премьер-лиги (0:2). Голами в составе "канониров" отметились хавбек Гранит Джака и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.
"МЮ" потерпел первое поражение в Англии при Уле Гуннаре Сульшере. "Красные дьяволы" с 58 очками расположились на 5-м месте в турнирной таблице. "Арсенал" набрал 60 баллов и поднялся на 4-ю строчку.
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Премьер-лига
30-й тур
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Голы: Джака, 12 (1:0). Обамеянг, 69 - с пенальти (2:0).
"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Косьельни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Рэмси, Джака, Езил (Ивоби, 77), Колашинац, Обамеянг (Суарес, 80), Ляказетт (Нкетиа, 86).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот (Марсьяль, 71), Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Фред, Погба, Матич (Гринвуд, 80), Лукаку, Рэшфорд.
Предупреждения: Папастатопулос, 38. Матич, 68. Погба, 76. Колашинац, 90.
Судья: Мосс.
10 марта. Лондон. Стадион "Эмирейтс".