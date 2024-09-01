«Манчестер Юнайтед» уступает «Ливерпулю» в два мяча после первого тайма

«Ливерпуль» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» после первого тайма матча 3-го тура АПЛ — 2:0.

У красных в первые 45 минут встречи дубль оформил Луис Диас. В обоих эпизодах ему ассистировал Мохамед Салах.

На 7-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд забил гол, но его отменили из-за офсайда.

На данный момент «Ливерпуль» с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ» с 3 баллами идет на 13-й позиции.