«Манчестер Юнайтед» уступает «Ливерпулю» в два мяча после первого тайма
«Ливерпуль» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» после первого тайма матча 3-го тура АПЛ — 2:0.
У красных в первые 45 минут встречи дубль оформил Луис Диас. В обоих эпизодах ему ассистировал Мохамед Салах.
На 7-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд забил гол, но его отменили из-за офсайда.
На данный момент «Ливерпуль» с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «МЮ» с 3 баллами идет на 13-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 1
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|2 : 3
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|1 : 1
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|2 : 1
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1
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