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«Манчестер Юнайтед» усилил меры безопасности перед матчем против «Ливерпуля» из-за акции протеста фанатов

16:19
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«Манчестер Юнайтед» усилил меры безопасности на стадионе «Олд Траффорд» перед матчем 34-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» из-за призыва фанатов к новым протестам, сообщает Sky Sport.

По информации СМИ, для обеспечения безопасности привлекли большое количество полицейских с собаками, а также конную полицию. На всей территории стадиона установили более прочные ограждения.

Игра должна была пройти 2 мая, но была перенесена из-за акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые прорвались на поле перед началом игры. Они требовали, чтобы семья Глейзеров, владеющая клубом, продала его.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 13 мая. Начало - в 22:15 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

 

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12305163/manchester-united-vs-liverpool-police-and-old-trafford-security-increased-ahead-of-expected-protests

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