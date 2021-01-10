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Гол Мактоминэя вывел «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии

01:04
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«Манчестер Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Уотфорд» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Скотт Мактоминэй.

Кубок Англии

1/32 финала

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0)

Гол: Мактоминэй, 5.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес, Байи (Магуайр, 45+5), Туанзебе, Уильямс, Мата, Лингард (Матич, 80), ван де Бек, Мактоминэй, Джеймс (Рэшфорд, 68), Гринвуд (Марсьяль, 69).

Предупреждения: Туанзебе, 65. Алекс Теллес, 72.

Судья: Мэдли (Англия).

9 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

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