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Сегодня, 17:45

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в матче АПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 6-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 18.30 по московскому времени.

В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в разных тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
29 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» провели по 5 матчей в сезоне АПЛ и набрали по 7 очков.

Чемпионат Англии сезона-2024/25 стартовал 16 августа 2024 года и завершится 25 мая 2025 года. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
9
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
10
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
11
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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38 тур
28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 1 : 1
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 1 : 1
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 4 : 2
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 0 : 1
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 2
29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
 2 : 2
29.09 18:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
30.09 22:00
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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