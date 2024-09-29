«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ
«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 6-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 18.30 по московскому времени.
В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в разных тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» доступны в матч-центре сайта «СЭ».
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» провели по 5 матчей в сезоне АПЛ и набрали по 7 очков.
Чемпионат Англии сезона-2024/25 стартовал 16 августа 2024 года и завершится 25 мая 2025 года. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
9
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 1
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 2
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1