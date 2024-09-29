«Манчестер Юнайтед» дома разгромно проиграл «Тоттенхэму»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле с крупным счетом проиграл «Тоттенхэму» в матче 6-го тура АПЛ — 0:3.

Победу лондонцам принесли голы Бреннана Джонсона (3-я минута), Деяна Кулушевски (47-я) и Доминика Соланке (78-я).

Манкунианцы остались в меньшинстве в конце первого тайма — на 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш. Удаление стало для португальца первым в карьере.

«Тоттенхэм» (10 очков) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (7) идет 12-м в турнирной таблице.