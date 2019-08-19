«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти

«Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура чемпионата Англии в гостях сыграл вничью с Вулверхэмптоном" — 1:1. На гол Антони Марсьяля хозяева ответили мячом Рубена Невеша.

Полузащитник гостей Поль Погба на 68-й минуте не релизовал пенальти.

«МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» — 13-й.

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2-й тур

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (0:1)

Голы: Марсьяль, 27 (0:1). Невеш, 55 (1:1).

Нереализованный пенальти: Погба, 68 (вратарь)

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти (Траоре, 46), Боли, Коади, Беннетт, Хонни Кастро, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Жота (Педру Нету, 86), Хименес (Кутроне, 90+1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Лингард (Мата, 81), Погба, Мактоминэй, Рэшфорд (Перейра, 89), Джеймс (Гринвуд, 89), Марсьяль.

Предупреждения: Джеймс, 24. Невеш, 51. Беннетт, 67. Ван-Биссака, 84.

Судья: Мосс (Англия).

19 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».