«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и поднялся на третье место

«Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1.

На гол Микаила Антонио хозяева ответили точным ударом Мэйсона Гринвуда.

После этого матча «МЮ» с 63 очками расположился на третьем месте. У «Челси», который с таким же количеством очков занимает четвертую строчку, на одну игру меньше. «Вест Хэм» с 38 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1 (0:1)

Голы: Антонио, 45+2 — с пенальти (0:1). Гринвуд, 51 (1:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса (Ван-Биссака, 46), Уильямс, Погба, Матич, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд (Игало, 85), Гринвуд.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Крессуэлл (Масуаку, 75), Диоп, Джонсон, Нобл, Пабло Форнальс, Соучек, Райс, Антонио (Алле, 78), Боуэн (Ярмоленко, 90+1).

Предупреждения: Фосу-Менса, 44. Рэшфорд, 70. Бруну Фернандеш, 81. Масуаку, 82.

Судья: Тирни (Англия).

22 июля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».