«Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которая забила 2+ гола в 10 выездных матчах АПЛ подряд
08:10
«Манчестер Юнайтед» в 13-м туре чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.
Манкунианцы стали первой командой, которая забила два или более гола в 10 выездных матчах АПЛ подряд с 1960 года — тогда в высшем дивизионе Англии это сделал «Тоттенхэм».
«Манчестер Юнайтед» поднялся на 6-е место в таблице, опередив «Челси», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».
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