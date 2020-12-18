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«Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которая забила 2+ гола в 10 выездных матчах АПЛ подряд

08:10
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«Манчестер Юнайтед» в 13-м туре чемпионата Англии обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2.

Манкунианцы стали первой командой, которая забила два или более гола в 10 выездных матчах АПЛ подряд с 1960 года — тогда в высшем дивизионе Англии это сделал «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 6-е место в таблице, опередив «Челси», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

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