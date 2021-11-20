«Манчестер Юнайтед» созвал экстренное собрание для обсуждения отставки Сульшера
Руководство «Манчестер Юнайтед» созвало экстренное собрание после поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии от «Уотфорда» (1:4). На встрече будет обсуждать будущее главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Sunday Times.
«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона.
Из последних пяти матчей АПЛ манчестерцы проиграли четыре, а в трех из них пропустили не менее четырех голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю