«Манчестер Юнайтед» сократил штат скаутов

«Манчестер Юнайтед» резко сократил размер своей скаутской сети в попытке положить конец многолетнему спаду в трансферном бизнесе, сообщает Daily Mirror.

По данным источника, в «МЮ» решили сформировать новую сеть скаутов. Это доверили Кристоферу Вивеллу, который работал в «Лейцпиге» и «Челси».

Ранее в штат скаутов «Манчестер Юнайтед» входили около 100 скаутов. За последний год клуб покинули десятки специалистов, было проведено два раунда увольнений.

В сезоне-2024/25 «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ.