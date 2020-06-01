«Манчестер Юнайтед» согласовал продление аренды Игало до января

«Шанхай Шеньхуа» разрешил «Манчестер Юнайтед» продлить аренду нападающего Одиона Игало. 30-летний нигериец останется в Англии до января, сообщает Sky Sports.

Затем он подпишет новый контракт с «Шанхаем» до 2024 года. В китайском клубе Игало будет зарабатывать 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Игало выступает за «МЮ» с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду.