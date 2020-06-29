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«Манчестер Юнайтед» согласился продлить аренды Санчеса и Смоллинга до конца сезона в Италии

29 июня 2020, 20:32
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«Манчестер Юнайтед» согласился продлить срок арендных соглашений по нападающему Алексису Санчесу и защитнику Крису Смоллингу, которые выступают за «Интер» и «Рому» соответственно, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

Игроки останутся в Италии до окончания сезона серии А. Однако затем «МЮ» не планирует продлевать аренду, хотя клубам предстоит еще сыграть в еврокубках. «Манчестер» полагает, что команды могут встретиться на определенной стадии Лиги Европы и не хочет усиливать потенциальных конкурентов.

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