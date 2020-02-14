«Манчестер Юнайтед» согласен отдать Погба за 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» согласен отпустить из команды полузащитника Поля Погба, если получит предложение в размере 100 миллионов евро, сообщает The Guardian.

По информации издания, 26-летний француз и его агент Мино Райола желают покинуть Манчестер, но «Юнайтед» выставил ценник в 100 миллионов евро. Как сообщает источник, Райола постарается уговорить руководство клуба снизить требования к сумму трансфера, поскольку контракт Погба истекает уже летом следующего года. Ранее агент заявил, что игрок не против возвращения в «Ювентус» и считает Италию своим вторым домом.

Погба выступал за «Ювентус» с лета 2012 года по лето 2016 года, после чего «МЮ» выкупил француза за 105 миллионов евро. В сезоне-2019/20 26-летний игрок принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона Погба провел в лазарете, пытаясь исправить проблемы с голеностопом.