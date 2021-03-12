«Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт с Байи
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объявил о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником Эриком Байи.
«Из-за своего стиля игры он пропустил много матчей, так что 100 игр — это не так много за такой период. Но он становится все более и более надежным, так что мы с ним ведем переговоры», — цитирует Сульшера официальный сайт команды.
26-летний футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала». 11 марта ивуариец провел свой 100-й матч за клуб, сыграв в 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Контракт Байи истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне игрок провел за «МЮ» 15 матчей и сделал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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