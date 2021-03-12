«Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракт с Байи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объявил о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником Эриком Байи.

«Из-за своего стиля игры он пропустил много матчей, так что 100 игр — это не так много за такой период. Но он становится все более и более надежным, так что мы с ним ведем переговоры», — цитирует Сульшера официальный сайт команды.

26-летний футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала». 11 марта ивуариец провел свой 100-й матч за клуб, сыграв в 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Контракт Байи истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне игрок провел за «МЮ» 15 матчей и сделал одну результативную передачу.