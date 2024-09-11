«Манчестер Юнайтед» следит за Хуанлу Санчесом из «Севильи»

Защитник «Севильи» Хуанлу Санчес может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям источника, 21-летним испанцем интересуется «Манчестер Юнайтед». Футболист вместе со сборной Испании стал олимпийским чемпионом Игр-2024 в Париже.

В минувшем сезоне Санчес провел 37 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.