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«Манчестер Юнайтед» склоняется к приобретению Аке вместо Шкриньяра

19 июля 2020, 19:38

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобритения защитника «Борнмута» Натана Аке, сообщает Express.

Клуб из Манчестера планировал трансфер игрока миланского «Интера» Милана Шкриньяра, однако теперь задумался о целесообразности данной сделки. 25-летний Аке играет на той же позиции, однако в пользу голландского защитника играет меньшая стоимость.

Отмечается, что «Борнмут» может согласиться на продажу, так как близок к вылету в Чемпионшип. Аке в нынешнем сезоне провел 30 встреч во всех турнирах, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.

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