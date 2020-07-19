«Манчестер Юнайтед» склоняется к приобретению Аке вместо Шкриньяра

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобритения защитника «Борнмута» Натана Аке, сообщает Express.

Клуб из Манчестера планировал трансфер игрока миланского «Интера» Милана Шкриньяра, однако теперь задумался о целесообразности данной сделки. 25-летний Аке играет на той же позиции, однако в пользу голландского защитника играет меньшая стоимость.



Отмечается, что «Борнмут» может согласиться на продажу, так как близок к вылету в Чемпионшип. Аке в нынешнем сезоне провел 30 встреч во всех турнирах, записав на свой счет два гола и две результативные передачи.