«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил худшей команде АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ на своем поле принимал «Шеффилд Юнайтед». Аутсайдер чемпионата одержал сенсационную победу — 2:1.

В активе «МЮ» осталось 40 очков, и команда не смогла вернуться на первое место, которое теперь удерживает «Манчестер Сити».

«Шеффилд» одержал только вторую победу в сезоне. Команда набрала всего 8 очков и продолжает замыкать турнирную таблицу.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:2 (0:1)

Голы: Брайан, 23 (0:1). Магуайр, 64 (1:1). Берк, 74 (1:2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Алекс Теллес (Шоу, 82), Магуайр, Туанзебе (ван де Бек, 83), Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 66).

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Бэшем, Ампаду, Болдок, Брайан (Богл, 53), Флек, Норвуд, Ландстрем, Шарп (Берк, 70), Макголдрик (Брюстер, 80).

Предупреждения: Ландстрем, 40. Туанзебе, 45+2.

Судья: Бэнкес (Англия).

27 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».