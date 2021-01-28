«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил худшей команде АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ на своем поле принимал «Шеффилд Юнайтед». Аутсайдер чемпионата одержал сенсационную победу — 2:1.
В активе «МЮ» осталось 40 очков, и команда не смогла вернуться на первое место, которое теперь удерживает «Манчестер Сити».
«Шеффилд» одержал только вторую победу в сезоне. Команда набрала всего 8 очков и продолжает замыкать турнирную таблицу.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:2 (0:1)
Голы: Брайан, 23 (0:1). Магуайр, 64 (1:1). Берк, 74 (1:2).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Алекс Теллес (Шоу, 82), Магуайр, Туанзебе (ван де Бек, 83), Ван-Биссака, Погба, Матич, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 66).
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Ягелка, Бэшем, Ампаду, Болдок, Брайан (Богл, 53), Флек, Норвуд, Ландстрем, Шарп (Берк, 70), Макголдрик (Брюстер, 80).
Предупреждения: Ландстрем, 40. Туанзебе, 45+2.
Судья: Бэнкес (Англия).
27 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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