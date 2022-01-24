«Манчестер Юнайтед» сформировал итоговый шорт-лист из четырех тренеров

На пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом будут претендовать четыре специалиста

Руководство «Манчестер Юнайтед» летом будет выбирать между четырьмя тренерами, утверждает The Athletic.

Боссы «красных дьяволов» дадут доработать до конца сезона Ральфу Рангнику, однако в их планы не входит продление его полномочий в качестве наставника.

В связи с этим летом «МЮ» получит нового тренера. Главные кандидаты — Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Луис Энрике и Хулен Лопетеги.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков за 22 сыгранных матча в АПЛ и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера на 19 очков.