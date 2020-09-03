«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по защитнику «Реала» Серхио Регилону, сообщает AS.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить 23-летнему испанцу долгосрочный контракт. Сообщается, что на игрока также претендует «Севилья», которая хочет повторно арендовать футболиста с правом выкупа. Интерес к защитнику проявляют «Ювентус» и «Тоттенхэм», но «МЮ» и «Севилья» считаются главными претендентами на футболиста.

Сезон-2019/20 Регилон провел в «Севилье» на правах аренды, на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он выиграл Лигу Европы. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 25 миллионов евро.