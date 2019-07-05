"Манчестер Юнайтед" сделает еще одно или два приобретения

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

– У нас есть краткосрочный и долгосрочный проекты, – цитирует Сульшера официальный сайт "МЮ". – Клуб действовал спокойно на рынке. Мы получили нужных игроков, сейчас продолжаем работать над одним или двумя трансферами. Всегда стремимся улучшить команду. В этом деле не надо торопиться. Мы получили тех игроков, которых хотели.

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