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Сегодня, 21:15

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии 16 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антони («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в четверг, 16 января. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Рубена Аморима набрала 23 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Саутгемптонский клуб с шестью баллами располагается на 20-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
16 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Саутгемптон

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 21 11 5 5 37-22 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
12
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
13
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
14
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
15
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
18
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
19
 Лестер 21 3 5 13 23-46 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 2 : 2
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 3 : 2
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 2 : 2
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 1
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 3 : 0
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 1
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 17 1 5
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