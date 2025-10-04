«Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» сыграют в чемпионате Англии 4 октября

«Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд» сыграют в 7-м туре чемпионата Англии в субботу, 4 октября. Начало матч на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) — в 17.00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

04 октября, 17:00. Old Trafford (Манчестер)

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В предыдущем туре АПЛ «красные дьяволы» уступили «Брентфорду» (1:3), а «черные коты» обыграли «Ноттингем Форест» (1:0)