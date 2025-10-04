«Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» и поднялся в топ-10 таблицы АПЛ
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Сандерленд» в матче 7-го тура АПЛ — 2:0.
У хозяев забили Мэйсон Маунт и Беньямин Шешко.
«Манчестер Юнайтед» поднялся с 14-го на восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками. «Сандерленд» идет на шестой строчке с 11 очками.
В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Сандерленд» примет на своем поле «Вулверхэмптон».
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-7
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Кр. Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|
6
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
7
|Ман. Сити
|6
|3
|1
|2
|14-6
|10
|
8
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
10
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
11
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
12
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11-8
|8
|
13
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
14
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4-6
|6
|
17
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
18
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Бернли
|6
|1
|1
|4
|6-13
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
