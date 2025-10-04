«Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» и поднялся в топ-10 таблицы АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Сандерленд» в матче 7-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев забили Мэйсон Маунт и Беньямин Шешко.

«Манчестер Юнайтед» поднялся с 14-го на восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками. «Сандерленд» идет на шестой строчке с 11 очками.

В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Сандерленд» примет на своем поле «Вулверхэмптон».