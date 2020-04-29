«Манчестер Юнайтед» разрешили установить стоячие места на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» получил разрешение на установку мест для безопасного стояния на своем домашнем стадионе «Олд Траффорд». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что таких мест будет около 1500. Их использование планируется, когда клуб вновь сможет проводить домашние матчи со зрителями.

При этом указано, что «МЮ» получил разрешение на пробное использование стоячих мест. Если испытания пройдут успешно, клуб планирует установить еще больше мест для безопасного стояние на своем домашнем стадионе.

На данный момент «Олд Траффорд» вмещает 74 879 зрителей.