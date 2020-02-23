«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» и поднялся на пятое место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома одержал разгромную победу над «Уотфордом» (3:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

В составе команды Уле Гуннара Сульшера отличились полузащитник Бруну Фернандеш, нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

«МЮ» с 41 очком поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» — 19-е место и 24 балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 3:0 (1:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 42 — с пенальти (1:0). Марсьяль, 58 (2:0). Гринвуд, 75 (3:0).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Фред (Мактоминэй, 79), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Игало, 80), Джеймс, Гринвуд (Чонг, 80).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ, Перейра (Сарр, 69), Дукуре (Клеверли, 80), Хьюз, Дини (Уэлбек, 76), Деулофеу.

Предупреждение: Каткарт, 67.

Судья: Аткинсон (Англия).

23 февраля. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

В параллельном матче «Вулверхэмптон» обыграл с крупным счетом «Норвич» (3:0). У «волков» дублем отметился форвард Диогу Жота и один гол на счету напападающего Рауля Хименеса?.

«Вулверхэмптон» — «Норвич» — 3:0 (2:0)

Голы: Жота, 19 (1:0). Жота, 30 (2:0). Хименес, 50 (3:0).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 80), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес (Траоре, 72), Жота (Педру Нету, 64).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей, Рупп (Дрмич, 59), Дуда (Буэндия, 59), Маклин, Кантуэлл (Штиперманн, 84), Пукки.

Предупреждения: Хименес, 41. Ааронс, 45. Коади, 68. Годфри, 77. Буэндия, 87.

Судья: Кавана (Англия).

23 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».